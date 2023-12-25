Мир 25 декабря 2023, 13:27 Журналист Трикич: беспорядки в Сербии организовали западные спецслужбы

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В Сербии после выборов в парламент начались протесты, представители оппозиции кидали куски брусчатки в окна администрации Белграда и пытались прорваться внутрь. Эти беспорядки организовали западные спецслужбы, сообщила журналист Таня Трикич в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, попытка разрушить суверенитет и конституционный порядок государства устроена и, скорее всего, оплачена Западом — им не нравится политика, которую проводит Сербия.

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«Мы все это понимали из-за связи оппозиционеров с иностранцами. Понятно, откуда ноги растут — из западных спецслужб», — сказала Трикич.

Отмечается, что в результате беспорядков серьезные травмы получили двое полицейских.