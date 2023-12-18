18 декабря 2023, 18:45
Журналист Татьяна Трикич оценила итоги парламентских выборов в Сербии
Журналист Трикич: победа президентской партии не стала неожиданностью
Шеф-редактор радиостанции Sputnik Сербия Татьяна Трикич прокомментировала предварительные итоги парламентских выборов в стране, где правящая партия «Сербия не смеет останавливаться» имеет большинство мандатов.
По ее словам, победа коалиции Александра Вучича ни для кого не стала неожиданностью. Опросы показывали, что они остаются лидирующей силой в стране.
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«У блока „Сербия не смеет останавливаться“ — абсолютное большинство в парламенте, президент и правящая партия уже сказали, что, скорее всего, они пригласят в правительство социалистов, как и было до сих пор», — добавила журналист.
Ранее СМИ сообщили, что по итогам обработки 91% голосов лидирует коалиция Александра Вучича. Второе место с 22,9% голосов занимает оппозиционный блок «Сербия против насилия».
Сербия
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