Журналист Станислав Кувалдин прокомментировал намерение Польши отказаться от газа РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что страна намерена отказаться от российских нефти и газа. Журналист, эксперт российского Совета по международным делам Станислав Кувалдин объяснил для «Политики сегодня», какие подводные камни есть в этом заявлении.

Во-первых, Польша еще в ноябре 2021 года заявила, что не намерена продлевать так называемый Ямальский контракт с «Газпромом».

«Польша достаточно давно предпринимала различные усилия для того, чтобы избавится от энергетической зависимости от России. Это даже стояло в качестве стратегической цели государства», — отметил Кувалдин.

Кроме того, говоря о заявлении Моравецкого, часто забывают, что Польша также закупает у России каменный уголь. Его страна может добывать и сама, однако покупать уголь у России для Польши выгоднее. А именно уголь обеспечивает работу большинства польских электростанций.

Наконец, польские власти не озвучивали никаких решений касательно газопровода «Ямал-Европа», по которому топливо из РФ попадает не только к полякам, но и в Германию.

«Вряд ли это [заявление] будет означать, что Польша отказывается от транзита российского газа и нефти. Это уже скорее общеевропейские вопросы», — заключил эксперт.