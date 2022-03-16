Журналист сравнил власти Украины с «червями на раскаленной сковороде»

Нынешние украинские власти в текущей ситуации подобны червям на раскаленной сковороде. Такое сравнение в эфире телеканала «360» привел военный журналист, заместитель главного редактора газеты «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

«Деятели в Киеве, включая Зеленского, как черви на раскаленной сковороде. Они пытаются совершить хоть какие-то действия, чтобы сохранить себя в этой ситуации», — заявил он.

Журналист отметил, что спецоперация на Украине уже изменила сложившийся мировой порядок, но есть вопросы, на которые пока нет ответов.

«Демилитаризацию Украины мы проведем, это понятно. А как проводить денацификацию? Критериев и условий этого процесса никто пока не называл. Посмотрите на эти мирные переговоры, кто начинает их и просит? Всегда проигрывающая сторона», — сказал Борзенко.

Тем не менее, журналист считает, что любые худые переговоры лучше военных действий, однако он в них не верит. Главная цель переговоров — выпустить из городов мирное население, а все остальное лишь попытка Зеленского сохранить свой режим, которому осталось несколько недель.

Борзенко отметил, что неизвестно, в каком виде останется Украина после завершения специальной операции.

«Федеративная республика? Деление на центральную Украину и Малороссию? А что делать со Львом? Отойдет Польше или останется в составе Украины?», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, которые принимают участие в спецоперации, делают все возможное, чтобы мирные жители городов на Украине не пострадали.