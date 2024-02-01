Мир 01 февраля 2024, 12:27 Журналист Сидорчик: вряд ли американское руководство сейчас готово пойти на открытый конфликт с Ираном

Читать 360tv в

Журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчик в беседе с радиостанцией Sputnik высказал мнение, что действующая американская власть не готова идти на открытый конфликт с Ираном.

По его словам, для США — Иран, это болевая точка, причем еще более застарелая, чем Россия. Для американцев прямое военное противостояние с Ираном сейчас явно не по силам.

Реклама

«Для США Иран — это больная тема. Это уже почти пятьдесят лет как больная тема, потому что исламская революция произошла там в свое время без разрешения Соединенных Штатов», — сказал журналист.

Ранее Politico писало, что бывший постпред США при ООН Никки Хейли призвала президента Джо Байдена ужесточить санкции против Ирана.