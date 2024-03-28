Мир 28 марта 2024, 15:02 Журналист Сидорчик: контейнеровоз Dali «наложил экономические санкции» на США на 81 миллиард долларов

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Обрушение моста в Балтиморе после столкновения с контейнеровозом Dali принесет США больше убытков, чем они планировали потратить на помощь Украине. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчик.

По его словам, американская экономика понесет колоссальные убытки, которые сейчас оценивают в 81 миллиард долларов. Потому что авария с контейнеровозом не только частично парализовала работу грузового порта, но и серьезно нарушила всю логистику в регионе.

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«Контейнеровоз Dali наложил экономические санкции [на США] на 81 миллиард долларов. Это значительно больше, чем американцы планировали потратить на Украину», — подытожил журналист.

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