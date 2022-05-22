Журналист Серра обвинил США в спонсировании фабрики фейков о российской спецоперации на Украине

Западные СМИ пытаются «промыть миру мозги» и распространяют ложную информацию о спецоперации России на Украине. Фейки «штампует» британская компания, которую финансируют НАТО и США. Такое мнение высказал латиноамериканский журналист и политический эксперт Рикардо Санчес Серра, материал опубликовали на сайте Федерации журналистов Перу.

Из-за обилия фейковых новостей, в которых демонизируют Россию, людям стало сложно отличить ложную информацию от истины, отметил Серра.

«Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета „Точка-У“», — отметил Серра.

Он напомнил о действиях нацбатальонов, которые «от храбрости» прячутся за мирными жителями, устраивая опорные и огневые точки в гражданской инфраструктуре. Европейские СМИ распространили информацию о бомбежке украинских городов российской армией, а на деле это оказались кадры из компьютерной игры.

Эта пропагандистская машина работает благодаря финансированию США и НАТО, уверен журналист.

«Большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США», — заявил Серра.

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Сейчас на Западе в принципе не существует критического анализа ситуации. Многие журналисты превратились в пропагандистов и бомбят фейковыми новостями, не утруждаясь проверкой фактов. Российские СМИ на Западе закрывают, чтобы не показывать обратную сторону ситуации, напомнил Серра.