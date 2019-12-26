Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

С таким заявлением Гордон выступил в эфире телеканала «НАШ».

«Я бы обратился к жителям Донбасса и Крыма со словами: кто из вас чувствует себя украинцем и хочет жить на Украине, хочет быть свободным, то государство обеспечит вас жильем и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины», — подчеркнул журналист.

Он уточнил, что остальные лишь «издеваются над Украиной и украинцами».

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Россия скоро потеряет Крым, Курильские острова, Калининградскую область и другие территории. Политолог назвал это обещание «истерикой».