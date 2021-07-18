Журналист Reuters был убит в Афганистане

Возле пограничного пункта между Пакистаном и Афганистаном во время перестрелки между правительственными войсками и боевиками «Талибана»* был убит журналист Reiters Даниш Сиддики. Спецподразделения пытались отбить главную рыночную площадь города Спин-Болдак. Погибли высокопоставленный офицер и журналист.

Об этом Reuters сообщил неназванный чиновник. С начала этой недели Сиддики работал в южной провинции Кандагар и писал о развернувшихся боевых действиях. Президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор Алессандра Галлони сообщили, что связались с властями региона и срочно запросили информацию о смерти коллеги.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в Twitter, что «глубоко опечален шокирующими сообщениями» о смерти Сиддики и выразил соболезнования его семье.

Последний раз, выходя на связь, журналист сообщил, что был ранен в руку и получил медицинскую помощь. По некоторым данным, он разговаривал с лавочниками, когда боевики внезапно начали атаку.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что боевикам не было известно о том, что с этого места ведется репортаж.

Сиддики был частью команды фотографов Reuters, получившей Пулитцеровскую премию 2018 года за художественные фотографии беженцев рохинджи в Мьянме.

Глава МИД Сергей Лавров назвал провалом миссию США в Афганистане. За 30 лет Вашингтону не удалось справиться с боевиками и наркотрафиком.

* — террористическая организация, запрещена в России.