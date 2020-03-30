Журналист прожил день на каблуках. Его стыдились дети, а на ногах появились волдыри

Журналист-экспериментатор Ник Хардинг захотел стать повыше и накупил обуви на каблуках. Всего за день он заработал огромные мозоли и осуждение детей.

Как пишет The Sun, Хардинг купил себе разной обуви — одну пара на пятисантиметровом каблуке, а другую — на семиметровой платформе. Он раньше не особо комплексовал по-поводу своего роста ниже среднего, но когда его жена надевала каблуки и выходила с ним в свет, он чувствовал себя «дрессированным сутулым шимпанзе, которого проводят по цирковому манежу».

Вернувшись из магазина он снял свою обновку, и у него закружилась голова. Позже он поехал с детьми в Лондон на выставку. Отпрыски отказались сидеть с ним рядом, чтобы не получить свою порцию насмешек. Когда он снял ботинки на каблуках вечером, то увидел на ногах огромные волдыри, а икры его просто отваливались от боли.

Харринг уверен, что обувь на каблуках пойдет далеко не всем мужчинам, однако позволит чувствовать себя увереннее людям маленького роста.