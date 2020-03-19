Журналист прокомментировал уход печатного Playboy из оборота

По его словам, «перемены в печатной прессе грядут давно и независимо от коронавируса», потому что «заменяются электронной во всем мире».

«Но, конечно, это не значит, что, когда закончится коронавирус и дым рассеется, не будет печатных изданий», — уточнил Сванидзе.