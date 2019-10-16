Журналист потребовал от России назвать ошибкой разгром Японии в 1945 году
СМИ: японцы усомнились в полученных из России останках военныхПодробнее
Кроме признания японец также обвинил СССР в «государственном преступлении». По его словам, советские военные совершили его, когда силой удерживали военнопленных Японии после завершения войны.
Эндо отметил, что в те годы порядка 55 тысяч японских граждан погибли или пропали без вести в советских лагерях.
Речь идет о Маньчжурской стратегической наступательной операции, которую проводил Советский Союз в 1945 году против Японии. Перед началом боевых действий лидеры стран антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции подписали соглашение. Согласно ему советские войска должны были выступить на стороне союзников и получить взамен южную часть Сахалина, а также Курильские острова.
В итоге СССР смог вернуть территории, которые были аннексированы Японией. Власти Токио до сих пор не согласны с принятым решением и пытаются оспорить права на Южные Курилы.