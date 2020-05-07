Журналист Первого канала заявил, что его выслали из Белоруссии
«Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая», — заявил он. Его процитировал портал tut.by.
Журналист отметил, что никаких официальных уведомлений на этот счет он не получил. При этом российское посольство в Белоруссии высылку представителя Первого канала не подтвердило. Там заявили, что у них нет информации по этому вопросу. Пресс-служба МИД Белоруссии пока никак не прокомментировала ситуацию. Об этом написал «Интерфакс».
По словам, Кручинина в его паспорте нет никаких пометок о запрете на въезд в Белоруссию. Поэтому он считает, что сможет вернуться в страну, когда захочет. Кроме него, аккредитации лишили и оператора Первого канала, который работал в паре с репортером. Однако он оказался белорусским гражданином.
Причиной скандала стал сюжет Кручинина о пандемии в Белоруссии. Власти страны посчитали, что видео содержит информацию, не соответствующую действительности. В репортаже Первого канала освещалась ситуация в белорусских Столбцах. Корреспондент в своем материале заявил о «резком ухудшении ситуации с коронавирусом» в Белоруссии и о том, что многие местные жители не доверяют официальной статистике о числе людей с COVID-19 в стране.