Журналист Первого канала заявил, что его выслали из Белоруссии

Репортер Первого канала Алексей Кручинин по решению белорусских властей был вынужден покинуть Минск. Ранее его уже лишили аккредитации.

«Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая», — заявил он. Его процитировал портал tut.by.

Журналист отметил, что никаких официальных уведомлений на этот счет он не получил. При этом российское посольство в Белоруссии высылку представителя Первого канала не подтвердило. Там заявили, что у них нет информации по этому вопросу. Пресс-служба МИД Белоруссии пока никак не прокомментировала ситуацию. Об этом написал «Интерфакс».

По словам, Кручинина в его паспорте нет никаких пометок о запрете на въезд в Белоруссию. Поэтому он считает, что сможет вернуться в страну, когда захочет. Кроме него, аккредитации лишили и оператора Первого канала, который работал в паре с репортером. Однако он оказался белорусским гражданином.

Причиной скандала стал сюжет Кручинина о пандемии в Белоруссии. Власти страны посчитали, что видео содержит информацию, не соответствующую действительности. В репортаже Первого канала освещалась ситуация в белорусских Столбцах. Корреспондент в своем материале заявил о «резком ухудшении ситуации с коронавирусом» в Белоруссии и о том, что многие местные жители не доверяют официальной статистике о числе людей с COVID-19 в стране.