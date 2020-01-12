Журналист обвинил королевскую семью в уходе принца Гарри и Меган Маркл

Брэдби заявил, что Гарри и Меган обиделись на родных, так как при дворе перестали с ними считаться. В частности он пояснил, что в планы принца Чарльза входит проведение реформации, где полномочия королевской семьи будет обладать лишь он, его жена, дети и внуки. Таким образом Меган Маркл автоматически выпадет из списка монарших особ.

Не желая оставлять жену одну принц Гарри решил заранее уйти с ней и строить свою жизнь вдали от Виндзоров. Телеведущий пояснил, что не одобряет поспешного решения молодой пары. Но предложил наблюдать, как принц Гарри дальше будет строить отношения с родными.

Отказавшись от королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл также заявили, что намерены обеспечивать себя сами. СМИ выяснили, что супруга принца заключила соглашение с компанией Disney на озвучивание мультфильмов. Однако это только благотворительный проект, деньги от которого пойдут на пожертвования организации «Слоны без границ».

Как предположило агентство Bloomberg, они смогут зарабатывать за счет публичных выступлений, лекций и рекламы. Хотя состояние общее состояние Гарри и Меган позволяет им не бедствовать. На счету принца 30 миллионов долларов: доля имущества матери и наследство прабабушки. У Меган Маркл — пять миллионов долларов.