Журналист Некрасов оценил решение Верховного суда Британии о приостановке работы парламента

Бориса Джонсона обвинили в злоупотреблении властью Подробнее

По мнению Некрасова, судебное решение создает кризис и неразбериху, так как никто не знает, что будет дальше. Этот процесс может затянуться, поскольку правительство Джонсона не обязано сразу выполнять решение суда, и может подать апелляцию.

«С другой стороны, некоторые говорят, что Джонсон предполагал, что такое может произойти, и шел к этому сознательно», — обратил внимание журналист.

Другими словами, британский премьер подталкивал страну к досрочным выборам, рассчитывая на победу своей партии. Однако обе партии, будь то консерваторы, к которым принадлежит Джонсон, или лейбористы, в последнее время теряют сторонников.

«Они не только безобразно управляли экономикой, они натворили массу бед, не говоря уже про войны, в которые они ввязывали страну», — напомнил Некрасов.