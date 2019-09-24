  • Журналист Некрасов оценил решение Верховного суда Британии о приостановке работы парламента

    24 сентября 2019, 18:50

    Артур Блянихов

    Британский журналист Александр Некрасов обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента, которую инициировал глава кабмина Борис Джонсон.

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    По мнению Некрасова, судебное решение создает кризис и неразбериху, так как никто не знает, что будет дальше. Этот процесс может затянуться, поскольку правительство Джонсона не обязано сразу выполнять решение суда, и может подать апелляцию.

    «С другой стороны, некоторые говорят, что Джонсон предполагал, что такое может произойти, и шел к этому сознательно», — обратил внимание журналист.

    Другими словами, британский премьер подталкивал страну к досрочным выборам, рассчитывая на победу своей партии. Однако обе партии, будь то консерваторы, к которым принадлежит Джонсон, или лейбористы, в последнее время теряют сторонников.

    «Они не только безобразно управляли экономикой, они натворили массу бед, не говоря уже про войны, в которые они ввязывали страну», — напомнил Некрасов.