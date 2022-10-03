Журналист Манукян рассказал, на каких условиях Россия подпишет мирный договор с Японией | 360°

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Журналист Манукян рассказал, на каких условиях Россия подпишет мирный договор с Японией

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Россия будет готова подписать мирный договор с Японией при условии, что Япония больше не будет предъявлять претензии по поводу Курил. Об этом в разговоре с Runews сказал блогер и журналист Вадим Манукян.

Ранее стало известно, что Япония нацелена на подписание мирного договора с Россией, несмотря на трудности в отношениях между странами.

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«Хоть завтра давайте заключим мирный договор, но только Япония больше никогда не должна нам предъявлять никаких претензий по поводу Курил. Если их это устроит, то никаких препятствий для заключения этого мирного договора нет», — сказал Манукян.

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