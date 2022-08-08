Журналист Манукян: европейские власти пойдут на уступки России с приходом зимы

Европейцев ожидает тяжелая зима из-за взлетевших цен на газ. Поэтому вскоре власти европейских стран «поумерят гордыню» и пойдут на уступки России ради снижения цен на отопление. Таким мнением с РИА ФАН поделился журналист, блогер Вадим Манукян.

Ранее бывший советник еврокомиссара по внешней политике Натали Точчи заявила, что вскоре РФ перетянет на свою сторону часть стран-участниц Европейского союза и они обратятся против Украины.

По словам Манукяна, в ЕС прекрасно понимают, что замерзать зимой из-за конфликта на Украине жители Европы не готовы.

«По этой причине европейские политики скоро поумерят свою гордыню и приползут к России на коленях. А насчет уступок Украины в адрес России, то здесь все очевидно — только полная и безоговорочная капитуляция Киева, а там уже дальше регионы Украины сами решат свою судьбу», — сказал журналист.