Американский журналист обвинил Байдена в создании угроз для Украины | 360°

Мир 19 октября 2022, 12:18 Американский журналист обвинил Байдена в создании угроз для Украины Журналист TAC Макгрегор: из-за Байдена будущее Украины оказалось в руках России РИА «Новости»

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Нынешний президент США Джозеф Байден и его правительство опрометчиво поверили в безграничные возможности своей страны. Из-за этого дальнейшая судьба Украины оказалась в руках России. Таким мнением поделился журналист Дуглас Макгрегор в материале для издания The American Conservative (ТАС).

«Политические деятели в Вашингтоне готовы пойти на любой проступок, если он будет совершен во имя уничтожения России», — написал он.

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По его словам, перед Украиной распростерлись не самые радужные перспективы. Макгрегор заявил, что этой стране вряд ли удастся полностью вернуть контроль над конфликтными территориями, на которых сейчас проходит спецоперация России.

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Также журналист предложил вариант разрешения ситуации. По его мнению, власти Украины должны пресечь кровопролитие и заключить с Россией мир на максимально возможных условиях.

«К сожалению, для США такое решение немыслимо», — отметил Макгрегор.

Он отметил, что Украина продолжит отпираться от подписания такого документа до тех пор, пока Американские Штаты не прекратят поставки финансовых и военных траншей.