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    24 августа 2021, 23:33

    Журналист Майкл Бом высказался о задержании американца в футболке с надписью Russia на Украине

    Арина Бобкова

    В Одессе задержали американца, который гулял по городу в футболке с надписью Russia. Американский журналист Майкл Бом назвал решение полицейских неправомерным в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

    Турист попытался сбежать от силовиков, однако те схватили его и задержали. По мнению журналиста, поступать таким образом не стоило, так как действия выглядели неоправданно.

    «Зачем они задерживали его? Он сбежал, да, но он имел право. Малюсенькая провокация с его стороны, он совсем чуть-чуть издевался. На основании того, что я видел, я считаю, что задержание неоправданно», — рассказал журналист.

    Бом выразил надежду на то, что мужчину все-таки не оправят в СИЗО. Он отметил, что эпизод выглядел так, будто американца задержали именно из-за одежды.