Журналист Майкл Бом высказался о задержании американца в футболке с надписью Russia на Украине

В Одессе задержали американца, который гулял по городу в футболке с надписью Russia. Американский журналист Майкл Бом назвал решение полицейских неправомерным в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Турист попытался сбежать от силовиков, однако те схватили его и задержали. По мнению журналиста, поступать таким образом не стоило, так как действия выглядели неоправданно.

«Зачем они задерживали его? Он сбежал, да, но он имел право. Малюсенькая провокация с его стороны, он совсем чуть-чуть издевался. На основании того, что я видел, я считаю, что задержание неоправданно», — рассказал журналист.

Бом выразил надежду на то, что мужчину все-таки не оправят в СИЗО. Он отметил, что эпизод выглядел так, будто американца задержали именно из-за одежды.