Мир 30 ноября 2023, 17:34 Журналист Лукьянов заявил, что Генри Киссинджер сохранял трезвость ума до последних дней

Читать 360tv в

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер всегда производил очень сильное впечатление и до последних дней жизни мыслил ясно и трезво. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал политолог и журналист-международник Федор Лукьянов.

Политик был очень подвижным человеком, он очень часто отправлялся в рабочие поездки. Например, летал в Японию или Китай. Демонстрировал интеллектуальную мощь и физическую выносливость.

Реклама

«Он производил сильное впечатление и, даже будучи пожилым человеком, сохранял трезвость ума», — рассказал Лукьянов.

Авторы: