Журналист кремлевского пула отметил, что Меркель переняла у Путина привычку работать в выходные

«Путин приучил Меркель работать по выходным. То визит в Москву в субботу, то конференция по Ливии в Берлине в воскресенье. Орднунг орднунгом, а дело делать надо», — написал Смирнов.

Напомним, что встреча, которой было навеяно это замечание журналиста, состоялась в минувшие выходные в Кремле. Меркель и Путин обсудили строительство газопровода «Северный поток-2» и ситуацию на Ближнем Востоке.

По итогам встречи российская сторона заявила о готовности самостоятельно продолжать строительство «Северного потока-2» вопреки противодействию со стороны США. Меркель подчеркнула, что Германия не поддерживает американские санкции против проекта.

Ранее «360» писал, что российские СМИ увидели изменение курса германской внешней политики. По мнению журналистов, ФРГ решила сотрудничать с Россией вместо США.