Журналист Кот заявил о кризисе в США

Журналист Юрий Кот заявил, что в США начался кризис, который ведет к распаду государства. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уверен, что причина происходящего — в американском правительстве.

«Мы видим, что министр энергетики не знает ежедневной потребности своей страны в нефти, как Джен Псаки заявляла о „белорусском море“, как нынешний президент Джо Байден засыпает на публичных мероприятиях, забывает имена своих подчиненных или глав других государств», — считает Кот.

По его словам, сами американцы никак не препятствуют «процессу распада страны». При этом происходящее связано с тем, что США пытается занять роль главы во всем мире.