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    30 ноября 2021, 23:43

    Журналист Кот заявил о кризисе в США

    Дарья Морозова

    Журналист Юрий Кот заявил, что в США начался кризис, который ведет к распаду государства. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он уверен, что причина происходящего — в американском правительстве.

    «Мы видим, что министр энергетики не знает ежедневной потребности своей страны в нефти, как Джен Псаки заявляла о „белорусском море“, как нынешний президент Джо Байден засыпает на публичных мероприятиях, забывает имена своих подчиненных или глав других государств», — считает Кот.

    По его словам, сами американцы никак не препятствуют «процессу распада страны». При этом происходящее связано с тем, что США пытается занять роль главы во всем мире.