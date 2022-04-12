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    12 апреля 2022, 14:06

    Журналист Кот заявил, что поставки оружия из ЕС на Украину могут обернуться против европейцев

    Александр Иванов

    Лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот заявил, что оружие, которое поставляется Украине Европейским союзом, в будущем может обернуться против самих же европейцев. Об этом написало ИА Nation News.

    По его словам, в ЕС собралась мощная украинская диаспора, значительная часть которой имеет радикальные взгляды. Кроме того, у многих из них есть потребительское отношение в Европе.

    «Вы думаете, европейское оружие, поставляемое Украине, останется в стране? Нет, немалая часть вернется обратно в Европу в руках тех самых украинских беженцев. Сегодня это в большей степени женщины, но завтра все равно к ним присоединятся мужчины из тех, кто отползет, избежит наказания. Они либо пополнят ряды уже существующей в Европе мафии, либо создадут свою украинскую мафию. Она заставит их всех платить дань. Все еще впереди. Они просто еще не поняли, в какую сказку попали <…>», — резюмировал Кот.