Лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот заявил, что оружие, которое поставляется Украине Европейским союзом, в будущем может обернуться против самих же европейцев. Об этом написало ИА Nation News.

По его словам, в ЕС собралась мощная украинская диаспора, значительная часть которой имеет радикальные взгляды. Кроме того, у многих из них есть потребительское отношение в Европе.

«Вы думаете, европейское оружие, поставляемое Украине, останется в стране? Нет, немалая часть вернется обратно в Европу в руках тех самых украинских беженцев. Сегодня это в большей степени женщины, но завтра все равно к ним присоединятся мужчины из тех, кто отползет, избежит наказания. Они либо пополнят ряды уже существующей в Европе мафии, либо создадут свою украинскую мафию. Она заставит их всех платить дань. Все еще впереди. Они просто еще не поняли, в какую сказку попали <…>», — резюмировал Кот.