Журналист Кости Хейсканен предсказал революцию в Финляндии

В ближайшее время в Финляндии может начаться революция. На это повлияет раскол общества, а также ряд других факторов. Таким мнением поделился журналист Кости Хейсканен, сообщил «Пятый канал».

Причина волнений в обществе может заключаться в скандале, связанном с премьер-министром Финляндии Санной Марин. В Сеть утекли фотографии, на которых ее друзья ведут себя непотребным образом.

Еще одним фактором, который может спровоцировать революцию в стране, является бедность жителей. Ухудшение отношений с Россией лишь усугубляет ситуацию, передали «Дни.ру».