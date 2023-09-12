Мир 12 сентября 2023, 15:08 Журналист Кирилл Шулика: санкционная политика Запада буквально обнуляет право частной собственности

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Журналист Кирилл Шулика в разговоре с изданием Infox заявил, что политика, проводимая западными странами, буквально обнуляет право частной собственности.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что автомобили, зарегистрированные в России, при пересечении границы с Евросоюзом будут считаться незаконным импортом.

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По словам журналиста, европейские политики начали делить людей на тех, у кого хорошее и плохое гражданство.

«Плохие люди сейчас те, кто с неправильным гражданством или неправильной национальности, но все это может меняться», — добавил Шулика.