Мир 18 апреля 2023, 08:58 Журналист из США развеял распространенный на Западе миф о России Обозреватель NI Роа выступил с критикой Запада за сравнение экономик России и Италии piqsels

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Сравнивать российскую и итальянскую экономику по уровню номинального ВВП — неверный подход. Он показывает слепоту западных экспертов и политиков. Такое мнение высказал в своем материале обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа.

«Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — заявил он.

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По его словам, данная фраза принадлежит сенатору Линдси Грэм, она ее произнесла еще в 2014 году. Такое высказывание должно было продемонстрировать слабость экономики РФ перед мощью коллективного Запада.

«Увы, эта фраза сформировала наш подход к России, и от нее давно пора отказаться», — считает Роа.

Он задал вопрос, смогла бы экономика России выдержать давление санкций, если бы на самом деле оказалась «столь мелкой и никчемной». Журналист напомнил, что Италия и Российская Федерация близки друг к другу по номинальному объему внутреннего валового продукта (ВВП). Данный показатель любят использовать как мерило мощи и размера национальной экономики еще со Второй мировой войны.

По словам обозревателя, нужно признать, что западные страны недооценивают мощь и размер своих экономических соперников. В особенности это касается России. Роа заявил, что санкции не являются панацеей, особенно против государства «с внушительной экономической мощью».

«Давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика „размером с итальянскую“», — резюмировал он.

Запад с момента начала российской операции на Украине ввел несколько пакетов новых антироссийских санкций. Они касаются как частных лиц, так и компаний.