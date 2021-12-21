Западным странам стоит задуматься о более миролюбивом способе урегулирования украинского конфликта и восстановления стабильности, потому что члены НАТО из Европы не смогут гарантировать Киеву военную поддержку. Об этом написал журналист The National Interest Рамон Маркс.

«У стран-членов по НАТО нет реальных военных возможностей для успешной защиты Украины. У Европы нет ни сил, ни желания идти по этому пути», — констатировал автор статьи.

В ней же Маркс посоветовал политикам вспомнить удачные дипломатические решения. Например, обеспечение нейтралитета в Финляндии и Австрии во время холодной войны. Он предположил, что такие модели можно использовать и для того, чтобы справиться с ситуацией на Украине.

Колумнист отметил, что Вашингтону, Москве, Брюсселю и Киеву нужно считаться с интересами каждой стороны.

Он также добавил, что Западу надо напоминать России о последствиях в виде санкций в случае «нападения на Украину», но вероятность вступления Киева в НАТО должна быть исключена, а Европа должна принять присоединение Крыма к России.