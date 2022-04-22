Журналист из США предложил проверить счета Зеленского

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон призвал провести аудит финансов президента Украины Владимира Зеленского. Американского журналиста возмутило решение главы США Джо Байдена отправить очередной пакет помощи Киеву.

«Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — предложил в эфире Карлсон.

Он обратил внимание на доклад телекомпании CNN, где утверждается, что США не могут отследить, куда попадает направляемое на Украину оружие. Карлсон отметил, что инфляция в стране достигла пиковых значений за многие десятилетия. Журналист возмутился тому, что Вашингтон продолжает печатать новую денежную массу и поддерживать Киев. Только за неделю украинские власти получили более миллиарда долларов.

Ранее издание American Thinker заявило, что политика Джо Байдена стала причиной роста цен на энергоносители и «беспрецедентной» инфляции. При этом президент объявляет о поставках нефти из стратегических запасов в Европу. Это грозит США «большой бедой».