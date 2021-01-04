Журналист из Швейцарии объяснил «феномен русских дач»

В своей статье журналист рассказал о дачах на примере домов в Подмосковье. Он отметил, что по площади регион больше Швейцарии и насчитывает множество дач.

«Как правило, дома окружены высокими глухими заборами. Но если попадаешь на участки, то видишь ухоженные сады, детские бассейны, цветники. Маленький мир обычных людей», — подчеркнул Науэр.

О своем загородном доме иностранному журналисту рассказала пенсионерка Елена. Ее дача находится в поселке Пикалово. По словам женщины, в столице у нее есть маленькая двухкомнатная квартира, а за городом — участок земли, где можно делать все, что захочется.

«Но дача — еще и культурный феномен. Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой», — пишет автор материала.

Журналист заключил, что дача является местом, куда можно убежать. Загородные дома, отметил Науэр, представляют собой другую, лучшую Россию.