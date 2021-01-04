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    04 января 2021, 11:54

    Журналист из Швейцарии объяснил «феномен русских дач»

    Дарья Бунякова

    Дача — это намного больше, чем просто дом в пригороде. Это место таит в себе воспоминания о детстве, а также туда можно сбежать из тесных городских квартир. Так объяснил «феномен русских дач» журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр.
    Журналист из Швейцарии объяснил «феномен русских дач»

    В своей статье журналист рассказал о дачах на примере домов в Подмосковье. Он отметил, что по площади регион больше Швейцарии и насчитывает множество дач.

    «Как правило, дома окружены высокими глухими заборами. Но если попадаешь на участки, то видишь ухоженные сады, детские бассейны, цветники. Маленький мир обычных людей», — подчеркнул Науэр.

    О своем загородном доме иностранному журналисту рассказала пенсионерка Елена. Ее дача находится в поселке Пикалово. По словам женщины, в столице у нее есть маленькая двухкомнатная квартира, а за городом — участок земли, где можно делать все, что захочется.

    «Но дача — еще и культурный феномен. Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой», — пишет автор материала.

    Журналист заключил, что дача является местом, куда можно убежать. Загородные дома, отметил Науэр, представляют собой другую, лучшую Россию.