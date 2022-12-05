Мир 05 декабря 2022, 09:35 Журналист из Польши уличил Украину во лжи по вопросу выплаченного долга Обозреватель Kresy Троян заявил, что Украина лжет о выплаченном Польше долге РИА «Новости»

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Польские власти обвинили киевский режим во лжи об «уплаченном долге», а также в пропаганде. Об этом написал обозреватель польской газеты Kresy Марек Троян.

Журналист напомнил о публикациях украинских СМИ о том, что украинская сторона якобы привнесла в экономику столько, сколько Польша выплатила в качестве военной помощи. Троян посчитал, что подобные статьи носят пропагандистский характер.

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«Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер», — заявил Троян.

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Обозреватель отметил, что Польша направила на Украину более трех миллиардов евро в качестве финансовой поддержки. По сведениям агентства ECD, содержание беженцев с Украины обошлось польским властям в 8,36 миллиарда евро.

Ранее УНИАН (Украинское независимое информационное агентство новостей) сделало инфографику, которую выпустило под заголовком «Украинцы возвращают долг Польше». СМИ написало, что украинские граждане потратили в Польше 2,14 миллиарда евро лишь за последний год. На Украине посчитали, что такие траты в полной мере «окупают непосредственную помощь Украине от властей Польши».