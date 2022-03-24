Журналист из Китая напомнил, как США вели себя в Ираке

Президент США Джо Байден не должен был упрекать в чем-либо российского коллегу Владимира Путина из-за спецоперации на Украине, ведь Штаты должны помнить о своих действиях в Ираке в 2003 году. Ближневосточная страна до сих пор восстанавливается. Такое мнение высказал обозреватель гонконгской газеты South China Morning Post Алекс Ло.

«Ровно 19 лет назад в этом месяце США вторглись в суверенную страну. Неспровоцированное нападение на Ирак, затем оправданное лживыми идеями, и последующая оккупация были не только колоссальной стратегической ошибкой, но и серией военных преступлений и преступлений против человечности», — написал журналист в статье от 23 марта.

Он подчеркнул, что вторжение Штатов надо расценивать как акт вопиющей агрессии и нарушение Устава ООН. По словам Ло, США, считая себя главным защитником международного порядка в мире, при этом жестоко нарушили этот порядок во время вторжения в Ирак.

«Если президент США Джо Байден назвал Владимира Путина „военным преступником“, трудно не применить то же суждение и критерий к президентству США, стоящему за вторжением в Ирак», — заявил журналист.

По его мнению, несмотря на признания американцев своей ошибки в Ираке, их военные преступления скрыты, а сама страна до сих пор страдает от последствий военной операции Соединенных Штатов.

Автор материала добавил, что США на протяжении всего времени рассматривали суверенитет более слабых государств как условный, который при необходимости может быть нарушен или оспорен.