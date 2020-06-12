Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза

Бавре заявил, что США сейчас столкнулись с четырьмя кризисами одновременно. Первый — это эпидемия коронавируса, которая унесла жизни 110 тысяч человек. Второе — небывалая рецессия. За три месяца работу потеряли 45 миллионов американцы, а ВВП, по прогнозам, в этом году упадет на 6,5%.

Еще одна серьезная проблема — это массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским. Соединенные Штаты до сих пор не смогли решить вопрос расизма. И четвертое — это популизм американского президента Дональда Трампа, который может повергнуть Штаты в гражданскую войну, проводя «самоубийственную политику».

«Чуть более чем через 30 лет после краха СССР Соединенные Штаты тоже могут распасться», — пишет Бавре.

Журналист отметил, что Трамп разрушает сложившуюся систему противовесов, когда делает что-то в обход Конгресса и оказывает давление на вооруженные силы и правосудие.

Ранее в Национальном бюро экономических исследований (NBER) сообщили, что США вступили в период исторической рецессии из-за пандемии нового вируса. 128-месячный рост экономики США, который начался в июне 2009 года, завершился.