Журналист из Франции объяснил, почему публикации Charlie Hebdo законны

Темой обсуждения стали скандальные карикатуры издания, в частности затрагивающие тему религии, которые подняли волну возмущений по всему миру.

«Charlie Hebdo — хулиганский и не очень интересный журнал. Антирелигиозные карикатуры, которые они делают, сильно обижают людей, но не несут какого-то гуманитарного месседжа», — пояснил специалист.

Он отметил, что во Франции есть традиция антирелигиозности, которая имела большое значение в начале XX века, когда во власти были радикальные социалисты. В то время социальные проблемы нередко подменялись атаками на клерикалов. Журналист заключил, что именно поэтому «свободу богохульства и кощунства» в настоящий момент нельзя отменить во Франции.