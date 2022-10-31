Журналист Fox News предсказал ослабление позиций Байдена в случае победы демократов на выборах | 360°

Мир 31 октября 2022, 09:35 Журналист Fox News предсказал ослабление позиций Байдена в случае победы демократов на выборах Журналист Варни заявил о возможных проблемах Байдена при поражении демократов на выборах flickr

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Соединенным Штатам необходим сконцентрированный и энергичный президент, вместо «изношенного» действующего лидера Джо Байдена. Такое мнение высказал журналист Fox News Стюарт Варни.

«Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он ( Байден — прим. ред.) уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — сказал Варни.

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Телеведущий заявил, что Байдена сейчас сторонятся члены Демократической партии. Они не разрешают ему выступать от их лица на публике. По словам журналиста Fox News, никто не имеет представления о том, кто всем заправляет на самом деле.

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Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября 2022 года. Они могут оказать серьезное влияние на политику Штатов. В частности, если большинство будет за республиканцами, то могут произойти изменения в поддержке американского истеблишмента Украины.

Ранее стало известно, что Байден уже досрочно проголосовал.