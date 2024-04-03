03 апреля 2024, 16:12
Журналист Джума: у Ирана есть технические возможности для ответа на авиаудар Израиля
У Ирана имеются решимость и все технические возможности для ответа на авиаудар Израиля по зданию генконсульства в Дамаске. Такое мнение выразил журналист-международник Аббас Джума в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, пока что с иранской стороны последовала лишь устная реакция. Иран воздерживается от ответного удара, поскольку не хочет эскалации и начала серьезной войны.
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«Иранцы способны на многое. Но хотят ли иранцы войны? Нет конечно. Хотя сегодня их всячески на это провоцируют», — отметила Джума.
Иран
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