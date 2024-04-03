Мир 03 апреля 2024, 16:12 Журналист Джума: у Ирана есть технические возможности для ответа на авиаудар Израиля

Читать 360tv в

У Ирана имеются решимость и все технические возможности для ответа на авиаудар Израиля по зданию генконсульства в Дамаске. Такое мнение выразил журналист-международник Аббас Джума в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, пока что с иранской стороны последовала лишь устная реакция. Иран воздерживается от ответного удара, поскольку не хочет эскалации и начала серьезной войны.

Реклама

«Иранцы способны на многое. Но хотят ли иранцы войны? Нет конечно. Хотя сегодня их всячески на это провоцируют», — отметила Джума.