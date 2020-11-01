Журналист CulturaIdenzia предупредил об угрозе для Италии со стороны «МВД» ПНС Ливии

Журналист уверяет, что «МВД» ПНС, находящееся под контролем Башаги, взаимодействует с организациями, занимающимися торговлей людьми в Центральном Средиземноморье. И это должно обеспокоить правительство Италии. Информацию о работорговле подтверждают различные международные организации, а также Госдеп США.

Сансони также напомнил, что Башага сотрудничает с вооруженной группировкой RADA, контролирующей частную ливийскую тюрьму «Митига». Именно представители этой организации незаконно удерживают российских специалистов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых похитили в Триполи в мае 2019 года.

В ходе обсуждения проблемы участники конференции также выразили опасения, что из-за действий триполитанского правительства в Европу вместе с мигрантами могут проникнуть сирийские боевики, которых ранее перебросили из Турции в Ливию. Таким образом в страны ЕС могут попасть радикальные исламисты и работорговцы, считают член парламента от «Братьев Италии» Августа Монтарули и вице-президент Национальной молодежной организации Франческо Ди Джузеппе.

Кризис в Ливии продолжается в течение девяти лет с тех пор, как в стране свергли легитимного правителя Муаммара Каддафи. Сегодня столицу Ливии Триполи контролируют боевики ПНС и некоторые конкурирующие вооруженные бандформирования.