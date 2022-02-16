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    16 февраля 2022, 09:27

    Журналист CNBC показал видео посадки вертолета Black Hawk у границы Польши и Украины

    Ольга Назаркина

    Вертолет армии ВС США UH-60 Black Hawk приземлился неподалеку от границы Польши и Украины. Об этом сообщил журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

    По его данным, Black Hawk совершил посадку на польской территории. У себя в Twitter Ховард опубликовал видео с камеры наблюдения погранслужбы Польши на КПП Корчова.

    По словам журналиста, на кадрах можно видеть посадку UH-60 и его взлет.

    Ховард добавил, что после взлета вертолет улетел в сторону Жешува.

    В начале февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США перебросят примерно две тысячи американских военных в Европу в предстоящие несколько дней. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Штатов находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО и не исключает возможности отправки дополнительных американских сил на европейскую территорию.