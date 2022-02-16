Журналист CNBC показал видео посадки вертолета Black Hawk у границы Польши и Украины

Вертолет армии ВС США UH-60 Black Hawk приземлился неподалеку от границы Польши и Украины. Об этом сообщил журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

По его данным, Black Hawk совершил посадку на польской территории. У себя в Twitter Ховард опубликовал видео с камеры наблюдения погранслужбы Польши на КПП Корчова.

По словам журналиста, на кадрах можно видеть посадку UH-60 и его взлет.

Ховард добавил, что после взлета вертолет улетел в сторону Жешува.

В начале февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США перебросят примерно две тысячи американских военных в Европу в предстоящие несколько дней. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Штатов находится в постоянном контакте с партнерами по НАТО и не исключает возможности отправки дополнительных американских сил на европейскую территорию.