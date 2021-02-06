Берлин, как написал автор материала, рассматривает магистраль как коммерческий проект, а Вашингтон считает его геополитическим. Журналист отметил, что именно поэтому напряженность между странами нарастает.

По мнению Клута, Меркель «держится» за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. Также «Северный поток-2» позволяет ей «иметь козырь» на переговорах с президентом США.

При этом журналист уверен, что новое правительство Германии откажется от газопровода. В сентябре в стране пройдут федеральные выборы, и, по мнению автора статьи, Меркель покинет свой пост.

Накануне Меркель заявила, что в вопросе по «Северному потоку — 2» можно достичь компромисса. Расхождения с Вашингтоном по этой теме не такие серьезные. Франция заявила о своей солидарности позиции Германии по проекту российского газопровода. В Париже указали на необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет призвал немецкие власти не отказываться от «Северного потока — 2», какими бы ни были обстоятельства.