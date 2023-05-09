Мир 09 мая 2023, 21:53 Журналист агентства France Presse погиб рядом с Артемовском после ракетного удара AFP сообщило о гибели журналиста Армана Сольдена во время обстрела на Украине Twitter.com/ArmanSoldin

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Выполнявший работу видео координатора на Украине журналист агентства France Presse (AFP) Арман Сольден погиб в результате ракетного удара в районе города Часов Яр, недалеко от Артемовска. Об этом AFP сообщило на своей странице в Twitter.

В официальном релизе сказано, что обстрел начался около 16:30 по местному времени. Сольден вместе с четырьмя коллегами и украинскими солдатами находился рядом с Часовым Яром. Семье журналиста уже сообщили о его гибели.

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«Смерть Сольдена — это очередное ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты при освещении конфликта в Украине», — заявил исполнительный директор AFP Фабрис Фрайс.

Директор новостного отдела агентства Фил Четвинд отметил, что Арман Сольден всегда оставался верен профессии и не испытывал страха перед поездкой в места боевых действий.

«Его блестящая работа подытожила все, материалы, которые мы выпустили по Украине», — заявил он.

Арман Сольден уроженец Боснии с французским гражданством. Свою карьеру в AFP он начал в Риме в качестве стажера, а после перешел на работу в лондонский офис. Он стал 11 погибшим на Украине сотрудником СМИ с 24 февраля 2022 года по подсчетам организации «Репортеры без границ».