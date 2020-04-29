Журналист ABC News вышел в эфир без штанов. Зачем их надевать, если никто этого не видит?

Журналист ABC News Уилл Рив вышел в эфир утренней передачи Good Morning America без штанов. Так как он работает из дома, то надел только верхнюю часть одежды. Он ожидал, что все, что ниже пояса, не попадет в кадр.

В Twittеr появились забавные фото программы. В эфире обсуждалась тема, как аптеки используют дроны для доставки лекарств покупателям. Однако зрители не смогли серьезно отнестись к информации, журналист был в комичном виде — сверху «полное обмундирование» в виде рубашки и пиджака, а снизу голые ноги.

Видимо, при настройке камеры что-то пошло не так. Зачем надевать нижнюю часть костюма, если никто этого не видит? Вероятно, так думал журналист, но зрители все увидели.

Они начали писать в Twitter сообщения, где просили его одеться.

«Эй, наденьте на этого парня штаны», — написал Adam Graham.

Журналист отреагировал с юмором на свой конфуз. Он пошутил, что в ближайшее время его точно не наймут оператором. Рив объяснил, что хотел сэкономить время — сразу после записи он планировал потренироваться.