Журналист ABC News вышел в эфир без штанов. Зачем их надевать, если никто этого не видит?
В Twittеr появились забавные фото программы. В эфире обсуждалась тема, как аптеки используют дроны для доставки лекарств покупателям. Однако зрители не смогли серьезно отнестись к информации, журналист был в комичном виде — сверху «полное обмундирование» в виде рубашки и пиджака, а снизу голые ноги.
Видимо, при настройке камеры что-то пошло не так. Зачем надевать нижнюю часть костюма, если никто этого не видит? Вероятно, так думал журналист, но зрители все увидели.
Они начали писать в Twitter сообщения, где просили его одеться.
«Эй, наденьте на этого парня штаны», — написал Adam Graham.
Журналист отреагировал с юмором на свой конфуз. Он пошутил, что в ближайшее время его точно не наймут оператором. Рив объяснил, что хотел сэкономить время — сразу после записи он планировал потренироваться.