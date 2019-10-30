Журналист Аббас Джума рассказал об американской наглости

Трамп заявил, что не видит смысла войны в Ираке, потому что он «гражданский». Однако отметил, что как бизнесмен считает важным оставить нефть США, чего не сделали его предшественники.

«Борьба Сирии и Турции очень древняя. Это опасно. Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли. Но я защищу нефть», — сказал американский лидер.

Журналист Аббас Джума заметил, что «такой наглости мир еще не знал».

«То есть если у вас стащат бумажник, вспомните слова Трампа и не расстраивайтесь. Скорее всего, вор просто хотел защитить ваш семейный бюджет», — добавил Джума.