Журналисит Бредихин: Китай будет внимательно следить за каждым словом Пелоси на Тайване

Китай будет очень внимательно следить за визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и за каждым произнесенным ей в ходе этого визита словом. Об этом в разговоре с Runews сказал главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

По его словам, Китай готов к военному конфликту с Тайванем. Более того, нельзя исключить, что военное столкновение начнется прямо во время визита Пелоси.

«Уже были учения и жесткие заявления. Вслед за авианосцами пойдут вперед и другие виды вооружения. Пекин будет внимательно следить за каждым словом выступления Пелоси. Именно публичными речами. Не исключено, что ракеты полетят тогда, когда Китай почувствует ту самую опасность, которую везет американка островитянам», — сказал журналист.