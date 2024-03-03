03 марта 2024, 02:56
Журнал Vogue Ukraine раскритиковали за неуместный военный гламур
Украинцы раскритиковали журнал Vogue Ukraine за улыбающуюся модель в камуфляже
Читатели раскритиковали журнал Vogue Ukraine из-за гламурной фотографии на обложке, на которой была модель в камуфляже. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».
На новой обложке запечатлена украинская модель Карина Мазяр, а за ее спиной — кадеты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Комментаторы не оценили идею журнала, заявив о неуместности использования военной тематики в модном контексте.
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Один из читателей написал, что недопустимо «превращать образ женщины военной в счастливую улыбающуюся лакшери вумен». Другие комментаторы не поняли ее радостной улыбки и веселья. По их мнению, руководство журнала смешали вместе и правду, и притворство, размывая тем самым настоящую реальность.
«Серьезно? Может, не будем делать гламур из боевых действий?» — заявила еще одна читательница.
Пока неизвестно, отреагировало ли руководство журнала на критику.
Ранее участница из Украины обвинила россиянку в покупке победы на конкурсе «Мисс Европа — 2024». Кроме того, еще до объявления итогов она публиковала гневные посты в соцсетях, обвиняя организаторов в постоянных провокациях.
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