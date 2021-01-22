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    22 января 2021, 18:43

    Журнал Time показал на обложке разгромленный Овальный кабинет

    Алена Макаренко

    Очередной выпуск американского журнала Time посвящен новому президенту США Джо Байдену. На обложке изображен первый рабочий день нового главы государства в разгромленном Овальном кабинете. Статья издания доступна на его официальном сайте и в Twitter.

    Нарисованный Овальный кабинет завален кипами бумаг, на столе лежит еда из ресторана быстрого питания, а на полу — знаменитая красная бейсболка бывшего президента США Дональда Трампа.

    На шторе красной краской нарисована буква «Т». Занавески и президентский стол изрисованы сторонниками Трампа, которые 6 января ворвались в здание Конгресса. Сам новый американский лидер стоит и смотрит в окно. На правой стороне обложки опубликована надпись: «День первый».

    Таким образом Time намекнул, что новому главе Белого дома придется исправлять ошибки предшественника. А в статье, посвященной Байдену, говорится о задаче президента объединить сторонников Республиканской и Демократической партий.

    Двойной номер журнала поступит в продажу 1 февраля, написал сайт радиостанции «Говорит Москва».

    Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонию пришли уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн Америки исполнила певица Леди Гага.