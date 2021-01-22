Журнал Time показал на обложке разгромленный Овальный кабинет

Нарисованный Овальный кабинет завален кипами бумаг, на столе лежит еда из ресторана быстрого питания, а на полу — знаменитая красная бейсболка бывшего президента США Дональда Трампа.

На шторе красной краской нарисована буква «Т». Занавески и президентский стол изрисованы сторонниками Трампа, которые 6 января ворвались в здание Конгресса. Сам новый американский лидер стоит и смотрит в окно. На правой стороне обложки опубликована надпись: «День первый».

Таким образом Time намекнул, что новому главе Белого дома придется исправлять ошибки предшественника. А в статье, посвященной Байдену, говорится о задаче президента объединить сторонников Республиканской и Демократической партий.

Двойной номер журнала поступит в продажу 1 февраля, написал сайт радиостанции «Говорит Москва».

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонию пришли уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн Америки исполнила певица Леди Гага.