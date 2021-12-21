Журнал The Economist назвал Италию страной года

По мнению авторов журнала The Economist, страной 2021 года является Италия. Получить первенство в этом рейтинге ей удалось за счет грамотно проводимой политики во время пандемии коронавируса. Об этом написала «Газета.ru».

Ранее лауреатами премии журнала становились Узбекистан, Колумбия и Тунис. Награда вручается тем странам, которые смогли показать позитивную динамику в управлении или продемонстрировали успешное решение проблем в течение года.

В этом году Италии удалось показать один из самых высоких темпов вакцинации в Европе и убрать разногласия между политиками.

«В лице Марио Драги Италия приобрела компетентного, уважаемого во всем мире премьер-министра. На этот раз подавляющее большинство политиков страны похоронили свои разногласия, чтобы поддержать программу радикальных реформ… Уровень вакцинации против COVID-19 в Италии один из самых высоких в Европе. А после тяжелого 2020 года итальянская экономика восстанавливается быстрее, чем во Франции или Германии», — сообщили авторы издания.