Ранее Россия широко отметила День Победы, а президент страны Владимир Путин возложил цветы к памятникам, после чего произнес речь о подвиге народа СССР, который своей великой жертвой сумел даровать свободу всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский также произнес речь. Он говорил о «союзных войсках» и «антигитлеровской коалиции».

Журавко уверен, что речь Зеленского не отражает мнение жителей Украины.

«Каждая семья прошла через этот ад — ад войны. В каждой семье есть погибшие — дедушки, бабушки, прадеды. Они отдавали свои жизни за жизнь наших народов. Но сегодняшнее профашистское, националистическое руководство заряжено на то, чтобы ненавидеть города воинской славы», — подчеркнул экс-депутат.

По его словам, украинцы помнят и чтят своих героев. Они так же, как и Путин, возложили цветы к памятникам, в том числе и к тем, что посвященным городам-героям, дабы поблагодарить советских солдат.