«Жрать что будем?». Лукашенко объяснил, почему не закрыл производство из-за коронавируса

Он уточнил, что «на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят», в отличие от Белоруссии, где «этого избежали, не закрылись».

«Как у нас тут разглагольствуют кругом — карантин, комендантский час и прочее. <…> Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — заключил Лукашенко.