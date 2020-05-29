«Жрать что будем?». Лукашенко объяснил, почему не закрыл производство из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что решение не приостанавливать производство из-за коронавируса помогло избежать безработицы. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на «БелТА».
Он уточнил, что «на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят», в отличие от Белоруссии, где «этого избежали, не закрылись».
«Как у нас тут разглагольствуют кругом — карантин, комендантский час и прочее. <…> Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — заключил Лукашенко.