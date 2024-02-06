Мир 06 февраля 2024, 12:19 Жозеп Боррель прибыл в Киев Депутат Рады Гончаренко: глава дипломатии ЕС Боррель прибыл в Киев Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

Читать 360tv в

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Имел возможность с ним поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины», — написал парламентарий.

Реклама

До этого Боррель посещал украинскую столицу в октябре 2023 года. Глава евродипломатии встретился с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Накануне Боррель в ходе пресс-конференции в Варшаве заявил, что страны Евросоюза должны прекратить поставки снарядов другим государствам, кроме Украины. У покупателей боеприпасов есть возможность подождать несколько месяцев, отметил глава дипломатии ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал предложение Борреля. Он подчеркнул, что Европа должна найти способы поставлять Украине необходимое оружие. Сикорский призвал закупать как можно больше снарядов для ВСУ на мировых рынках, сообщили «Известия».