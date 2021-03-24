Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом»

Россия — опасный сосед, с которым нужно разделять некоторые вопросы. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата», — передало РИА «Новости» его слова.

При этом он добавил, что Евросоюз должен сдерживать и противодействовать России.

Накануне Жозеп Боррель признал неудовлетворительными отношения между Россией и ЕС. В этом он обвинил нашу страну. Он отметил, что отношения с Россией строятся на следовании Минским соглашениям и налаживании контактов ЕС со странами СНГ.

В начале февраля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Боррель поздравил Россию с созданием «Спутника V» и его эффективностью. Он также выразил надежду, что ЕС в будущем сертифицирует российскую вакцину от коронавируса. По его словам, создание такого препарата означает, что теперь у мира появилось больше инструментов для борьбы с пандемией.