Мир 13 января 2023, 12:49 Жозеп Боррель назвал Россию неискренней в попытке решить конфликт на Украине миром Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в неискренности из-за мирных переговоров

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Жозеп Боррель написал ответ евродепутату от Нидерландов Марселю де Граафу, где назвал попытки России мирно урегулировать конфликт на Украине неискренними. Об этом сообщило RT.

Марсель де Грааф задал Боррелю вопрос о том, как Еврокомиссия может ускорить процесс мирного урегулирования. При этом голландский евродепутат заявил, что сесть за стол переговоров отказывается именно Украина. Боррель не согласился и подчеркнул, что Россия намерена идти до конца в поставленных целях.

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«Шаги России навстречу переговорам на данный момент представляются совершенно неискренними», — написал Жозеф Боррель.

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Он добавил, что условия, на которых будут проводиться переговоры, должна выдвигать именно Украина. И никто не вправе толкать ее на компромисс, когда дело касается суверенитета государства.