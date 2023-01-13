13 января 2023, 12:49
Жозеп Боррель назвал Россию неискренней в попытке решить конфликт на Украине миром
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Россию в неискренности из-за мирных переговоров
Жозеп Боррель написал ответ евродепутату от Нидерландов Марселю де Граафу, где назвал попытки России мирно урегулировать конфликт на Украине неискренними. Об этом сообщило RT.
Марсель де Грааф задал Боррелю вопрос о том, как Еврокомиссия может ускорить процесс мирного урегулирования. При этом голландский евродепутат заявил, что сесть за стол переговоров отказывается именно Украина. Боррель не согласился и подчеркнул, что Россия намерена идти до конца в поставленных целях.
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«Шаги России навстречу переговорам на данный момент представляются совершенно неискренними», — написал Жозеф Боррель.
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Он добавил, что условия, на которых будут проводиться переговоры, должна выдвигать именно Украина. И никто не вправе толкать ее на компромисс, когда дело касается суверенитета государства.
Евросоюз
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